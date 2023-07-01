Україна наклала санкції на Georgian Airways, яка тепер літає у РФ, та її керівника

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти до Росії, та її директор опинилися в оновленому санкційному списку України.

Як повідомляє "Європейська правда", компанія фігурує у списку юридичних осіб, щодо яких РНБО оголосила санкції.

1 липня опублікували указ президента України, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Грузинська авіакомпанія згадана останньою у додатку 2, де наводиться список підсанкційних юридичних осіб.

Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону участі у приватизації чи оренді держмайна та інше.

У додатку 1 до рішення фігурує і Тамаз Гаїашвілі – директор компанії, який також є власником компанії Ltd Piloti та засновником "Вірменських авіаліній" (Air Dilijans).

Санкції накладаються на 10 років.

Орієнтовно місяць тому Georgian Airways та Гаїашвілі з’явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв’язку з війною РФ проти України.

Окрім Тамаза Гаїашвілі, наводили також ім’я його брата Давида Гаїашвілі, що володіє 80% акцій компанії. Його у санкційному списку наразі немає.



Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ.

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом.

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. Компанія зі свого боку оголосила її небажаною особою на своїх рейсах.

ЄС оголосив грузинському уряду демарш у зв’язку з відновленням прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

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