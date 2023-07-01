Украина наложила санкции на Georgian Airways, которая теперь летает в РФ, и ее директора

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор оказались в обновленном санкционном списке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", компания фигурирует в списке юридических лиц, в отношении которых СНБО объявил санкции.

1 июля опубликовали указ президента Украины, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Грузинская авиакомпания упомянута последней в приложении 2, где приводится список подсанкционных юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации или аренде госимущества и прочее.

В приложении 1 к решению фигурирует и Тамаз Гаиашвили – директор компании, который также является владельцем компании Ltd Piloti и основателем "Армянских авиалиний" (Air Dilijans).

Санкции накладываются на 10 лет.

Примерно месяц назад Georgian Airways и Гаиашвили появились на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечне лиц и компаний, которым грозят санкции в связи с войной РФ против Украины.

Кроме Тамаза Гаиашвили, приводили также имя его брата Давида Гаиашвили, владеющего 80% акций компании. Его в санкционном списке пока нет.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ. Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Правящая партия и правительство Грузии позитивно восприняли восстановление авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Компания со своей стороны объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

ЕС объявил грузинскому правительству демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

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