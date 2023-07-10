Більшість німців підтримують збільшення витрат на оборону до щонайменш 2% ВВП

Більшість німців підтримують ідею витрачати на оборонні потреби щонайменш 2% ВВП країни, що НАТО хоче встановити як обов’язкову граничну межу для країн-членів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Як засвідчили результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом YouGov на замовлення dpa, 45% респондентів вважають цей рівень витрат правильним, а 21% вважають, що в оборону потрібно вкладати навіть більше 2% ВВП. 18% опитаних вважають поріг 2% надмірним.

Опитування проводилося серед 2116 респондентів віком від 18 років між 30 червня і 4 липня.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у НАТО вже досягли консенсусу щодо того, що країни-члени повинні будуть витрачати на оборону від 2% ВВП.

Уряд Німеччини вже встановив за мету витрачати на оборону щорічно 2% ВВП країни. Вперше порогу планують досягнути у 2024 році за допомогою спецфонду обсягом 100 млрд євро, який вирішили створити невдовзі після повномасштабного нападу Росії на Україну. За оцінками НАТО, цьогорічні витрати Німеччини на оборону сягатимуть близько 1,57% її ВВП.

В Альянсі повідомили, що рівня витрат на рівні 2% ВВП або більше у 2023 році досягнуть 11 країн-членів. На першому місці за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП опинилася Польща.