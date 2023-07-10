Віцепрем’єрка Стефанішина розповіла про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі

Ольга Стефанішина – головна відповідальна уряду за інтеграцію України до НАТО – вже вирушила до Вільнюса на зустрічі та переговори, що передують саміту Альянсу.

Хоча в США досі немає готовності запросити Україну до НАТО, Стефанішина переконана, що навіть те, на що готовий Альянс – є позитивним рішенням для України. Про деталі перемовин, а також про те, що на нашому боці у цій боротьбі – дивіться у інтерв’ю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною. Текстова версія інтерв’ю – у матеріалі Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так".

Коротко, про що говорила Стефанішина:

Що участі Володимира Зеленського на саміті. "Ще не прийнято остаточного рішення. Ми до кінця не розуміємо формату зустрічей у Вільнюсі, і змісту рішень".

Щодо умов, за яких можна буде говорити про успіх саміту НАТО для України. "Політичне запрошення [вступу України до НАТО]".

"Ми хочемо, щоб всі лідери НАТО, 31 держава, підтвердили, що Україна запрошена до Альянсу, і підтвердили, що новостворена Рада Україна-НАТО має визначити шлях до членства".

"Це символічне рішення допоможе на фронті. Зараз відбувається початок контрнаступу, і рано чи пізно вибудована росіянами оборона буде прорвана. Для нас важливо, щоб в цей найважчий період українці, бійці ЗСУ почули потужний сигнал від союзників".

Щодо країн, які підтримують запрошення України до НАТО. "На підтримку запрошення України є об'єднаний голос всього східного флангу НАТО, який каже, що їхня безпека залежить від того, чи буде Україна членом Альянсу".

За словами Стефанішиної, Західна Європа також бачить Україну в Альянсі. В першу чергу, Франція і Італія. Північноєвропейські країни, такі як Данія та Норвегія, також виступають у НАТО єдиним флангом на підтримку України.

Як каже віцепрем’єрка, тепер не США, а Європа вимагає, щоб Україна була в НАТО. В 2008 році на саміті в Бухаресті було навпаки.

Щодо права вето Росії на розширення НАТО. Чи бояться Росії ті, хто не хоче надавати запрошення Україні?

"Цей страх трансформувався. Якщо раніше просто був шалений страх взагалі щось говорити про Україну, не знаючи, яка буде реакція російської сторони (ми багато про це чули!), то сьогодні цього немає".

"Сьогодні позиція, яка найбільш розчаровує – це коли кажуть: "Ми не знаємо, як закінчиться війна, і рано чи пізно, можливо, треба буде сісти за стіл перемовин, і тоді відмова України від членства НАТО може бути частиною переговорної позиції".

Щодо очікувань від саміту НАТО. "Ми точно не почуємо у Вільнюсі "ні". Зараз дискусія ведеться стосовно того, як конкретно буде сформульоване "так", тобто яким саме буде позитивне рішення щодо України".

"Я дуже сподіваюся, що ми отримаємо запрошення України – і після цього вже має слідувати робота з визначення деталей і особливостей цього процесу. І я дуже хочу, щоб ці рішення не були черговою обіцянкою, щоби це було справжнє рішення Альянсу, яке дійсно відображає позицію союзників".

Щодо членства України в НАТО. "Ми будемо в НАТО. Незалежно від рішень Вільнюського саміту".

Повне інтерв’ю – у матеріалі Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так".