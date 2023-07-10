Вице-премьер Стефанишина рассказала об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе

Ольга Стефанишина – главная ответственная правительства за интеграцию Украины в НАТО – уже отправилась в Вильнюс на встречи и переговоры, предшествующие саммиту Альянса.

Хотя в США до сих пор нет готовности пригласить Украину в НАТО, Стефанишина убеждена, что даже то, на что готов Альянс – является положительным решением для Украины. О деталях переговоров, а также о том, что на нашей стороне в этой борьбе – смотрите в интервью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с вице-премьером Ольгой Стефанишиной. Текстовая версия интервью – в материале Стефанишина: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о деталях ответа "да".

Коротко, о чем говорила Стефанишина:

Об участии Владимира Зеленского на саммите. "Еще не принято окончательного решения. Мы до конца не понимаем формата встреч в Вильнюсе, и содержания решений".

Об условиях, при которых можно будет говорить об успехе саммита НАТО для Украины. "Политическое приглашение [вступления Украины в НАТО]".

"Мы хотим, чтобы все лидеры НАТО, 31 государство, подтвердили, что Украина приглашена в Альянс, и подтвердили, что новосозданный Совет Украина-НАТО должен определить путь к членству".

"Это символическое решение поможет на фронте. Сейчас происходит начало контрнаступления, и рано или поздно выстроенная россиянами оборона будет прорвана. Для нас важно, чтобы в этот самый тяжелый период украинцы, бойцы ВСУ услышали мощный сигнал от союзников".

Относительно стран, которые поддерживают приглашение Украины в НАТО. "В поддержку приглашения Украины есть объединенный голос всего восточного фланга НАТО, который говорит, что их безопасность зависит от того, будет ли Украина членом Альянса".

По словам Стефанишиной, Западная Европа также видит Украину в Альянсе. В первую очередь, Франция и Италия. Североевропейские страны, такие как Дания и Норвегия, также выступают в НАТО единым флангом в поддержку Украины.

Как говорит вице-премьер, теперь не США, а Европа требует, чтобы Украина была в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте было наоборот.

Относительно права вето России на расширение НАТО. Боятся ли России те, кто не хочет предоставлять приглашение Украине?

"Этот страх трансформировался. Если раньше просто был безумный страх вообще что-то говорить об Украине, не зная, какая будет реакция российской стороны (мы много об этом слышали!), то сегодня этого нет".

"Сегодня позиция, которая наиболее разочаровывает – это когда говорят: "Мы не знаем, как закончится война, и рано или поздно, возможно, надо будет сесть за стол переговоров, и тогда отказ Украины от членства в НАТО может быть частью переговорной позиции".

Относительно ожиданий от саммита НАТО. "Мы точно не услышим в Вильнюсе "нет". Сейчас дискуссия ведется относительно того, как конкретно будет сформулировано "да", то есть каким именно будет положительное решение по Украине".

"Я очень надеюсь, что мы получим приглашение Украины – и после этого уже должна следовать работа по определению деталей и особенностей этого процесса. И я очень хочу, чтобы эти решения не были очередным обещанием, чтобы это было настоящее решение Альянса, которое действительно отражает позицию союзников".

Относительно членства Украины в НАТО. "Мы будем в НАТО. Независимо от решений Вильнюсского саммита".

Полное интервью – в материале Стефанишина: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о деталях ответа "да".