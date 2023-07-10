Серед німців розійшлися думки про зброю для України, майже 40% вважають допомогу надмірною

Серед німців розділилися думки щодо того, як має діяти Німеччина у питанні військової допомоги Україні.

Про це свідчать результати опитування дослідницького інституте YouGov на замовлення dpa, пише "Європейська правда".

Найбільша частка респондентів – 38% – вважають, що Німеччина надала Україні вже забагато зброї.

На думку 32% опитаних, надані обсяги допомоги – саме такі, як потрібно.

Водночас 18% вважають, що військова допомога Німеччини мала б бути ще більшою.

Хоча на перших етапах Берлін критикували за "5 тисяч шоломів" для України, зараз Німеччина стала одним з найбільших постачальників зброї для України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.