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Серед німців розійшлися думки про зброю для України, майже 40% вважають допомогу надмірною

Понеділок, 10 липня 2023, 11:27

Серед німців розділилися думки щодо того, як має діяти Німеччина у питанні військової допомоги Україні.

Про це свідчать результати опитування дослідницького інституте YouGov на замовлення dpa, пише "Європейська правда".

Найбільша частка респондентів – 38% – вважають, що Німеччина надала Україні вже забагато зброї.

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На думку 32% опитаних, надані обсяги допомоги – саме такі, як потрібно.

Водночас 18% вважають, що військова допомога Німеччини мала б бути ще більшою. 

Хоча на перших етапах Берлін критикували за "5 тисяч шоломів" для України, зараз Німеччина стала одним з найбільших постачальників зброї для України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.

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