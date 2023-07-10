Немцы разошлись во мнениях об оружии для Украины, почти 40% считают помощь чрезмерной

Немцы разделились во мнениях о том, как должна действовать Германия в вопросе военной помощи Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института YouGov по заказу dpa, пишет "Европейская правда".

Наибольшая доля респондентов – 38% – считает, что Германия предоставила Украине уже много оружия.

32% опрошенных считают предоставленные объемы помощи именно такими, как нужно. В то же время 18% полагают, что военная помощь Германии должна быть еще больше.

Хотя на первых этапах Берлин критиковали за "5 тысяч шлемов" для Украины, сейчас Германия стала одним из крупнейших поставщиков оружия в страну.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.