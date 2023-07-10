Німеччина оголосить про "суттєву" військову допомогу Україні на саміті НАТО – ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини готується оголосити про виділення Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на неназваного німецького урядовця, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосить про "дуже суттєву" поставку військової техніки для України.

Він не навів жодних подробиць, які б стосувалися майбутнього пакета допомоги для України.

За даними опитування дослідницького інституте YouGov, 38% німців вважають, що Німеччина надала Україні вже забагато зброї. На думку 32% опитаних, надані обсяги допомоги – саме такі, як потрібно.

Водночас 18% вважають, що військова допомога Німеччини мала б бути ще більшою.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.