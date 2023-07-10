Германия объявит о "существенной" военной помощи Украине на саммите НАТО - СМИ

Федеральное правительство Германии готовится объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявит об "очень существенной" поставке военной техники для Украины.

Он не привел никаких подробностей, касающихся будущего пакета помощи для Украины.

По данным опроса исследовательского института YouGov, 38% немцев считают, что Германия предоставила Украине уже слишком много оружия. По мнению 32% опрошенных, предоставленные объемы помощи – именно такие, как нужно.

В то же время 18% считают, что военная помощь Германии должна быть еще больше.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.