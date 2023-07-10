Литва захистить свої енергетичні об’єкти від потенційних атак дронів

У Литві оператори систем передачі електроенергії та газу Litgrid і Amber Grid планують придбати системи, здатні виявляти і нейтралізувати безпілотники.

Про це заявив речник Litgrid Матас Норейка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Очікується, що системи будуть введені в експлуатацію у 2024 році, їх планують встановити на 19 об’єктах.

"У зв'язку зі стрімким розвитком безпілотних технологій і розширенням їхнього використання ми оцінюємо ризики, що виникають, і способи належного захисту енергетичної інфраструктури, що класифікується як критична для національної безпеки, від навмисних або необережних дії з безпілотниками", – сказав Норейка.

Системи планується встановити на 15 об'єктах електроенергетичної інфраструктури та чотирьох об'єктах газової інфраструктури.

Нагадаємо, міністри оборони Швейцарії, Німеччини та Австрії в п'ятницю підписали меморандум про взаєморозуміння щодо участі в європейській ініціативі "Небесний щит".