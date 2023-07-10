Литва защитит свои энергетические объекты от потенциальных атак дронов

В Литве операторы систем передачи электроэнергии и газа Litgrid и Amber Grid планируют приобрести системы, способные выявлять и нейтрализовать беспилотники.

Об этом заявил представитель Litgrid Матас Норейка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

Ожидается, что системы будут введены в эксплуатацию в 2024 году, их планируют установить на 19 объектах.

"В связи со стремительным развитием беспилотных технологий и расширением их использования мы оцениваем возникающие риски и способы надлежащей защиты энергетической инфраструктуры, классифицируемой как критическая для национальной безопасности, от умышленных или неосторожных действий с беспилотниками", – сказал Норейка.

Системы планируется установить на 15 объектах электроэнергетической инфраструктуры и четырех объектах газовой инфраструктуры.

Напомним, министры обороны Швейцарии, Германии и Австрии в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании относительно участия в европейской инициативе "Небесный щит".