80% європейців – за глибшу оборонну співпрацю країн ЄС

80% громадян країн Європейського Союзу вважають, що країнам ЄС потрібно більше співпрацювати у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування громадської думки "Євробарометр", яке регулярно проводять у всіх країнах-членах.

Весняне опитування проводили методом особистих інтерв’ю у період з 31 травня по 21 червня у всіх 27 країнах-членах. Всього опитали понад 26 400 громадян країн ЄС.

77% респондентів виступають за те, щоб ЄС мав спільну політику у сфері оборони та безпеки.

80% вважають, що співпрацю в оборонних питаннях на рівні ЄС потрібно збільшити.

77% хотіли б кращої координації в оборонних закупівлях, 69% – більшої спроможності виробляти зброю. 66% підтримують збільшення витрат на оборону.

Також опитування засвідчило, що 64% підтримують фінансування і надання зброї для України, яка захищається від російської агресії, а підтримка гуманітарної допомоги та прихистку для українців у ЄС наближається до 90%.

Нагадаємо, наприкінці червня посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік.

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