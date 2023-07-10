Байден на зустрічі із Сунаком: Відносини США і Британії - міцні як скеля

Президент США Джо Байден у понеділок, 10 липня, провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час зустрічі Байден заявив, що відносини Великої Британії та США є "міцними як скеля".

Sky News

Говорячи про прийдешній саміт НАТО у Вільнюсі, Сунак сказав: "Ми є двома найвірнішими союзниками в цьому альянсі, і я знаю, що ми захочемо зробити все можливе для зміцнення євроатлантичної безпеки".

За даними телеканалу, зустріч Байдена і Сунака тривала 38 хвилин.

Байден прямує до Віндзорського замку, де він зустрінеться з королем Чарльзом для переговорів, що, як очікується, в основному будуть присвячені проблемам довкілля.

Після візиту до Великої Британії Байден вирушить на саміт НАТО у Вільнюсі. Крім участі у саміті у американського президента запланований публічний виступ у Вільнюському університеті.