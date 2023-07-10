Байден на встрече с Сунаком: Отношения США и Британии крепки как скала

Президент США Джо Байден в понедельник, 10 июля, провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время встречи Байден заявил, что отношения Великобритании и США "крепки как скала".

Sky News

Говоря о будущем саммите НАТО в Вильнюсе, Сунак сказал: "Мы – два самых верных союзника в этом альянсе, и я знаю, что мы захотим сделать все возможное для укрепления евроатлантической безопасности".

По данным телеканала, встреча Байдена и Сунака длилась 38 минут.

Байден направляется в Виндзорский замок, где он встретится с королем Чарльзом для переговоров, которые, как ожидается, в основном будут посвящены проблемам окружающей среды.

После визита в Великобританию Байден отправится на саммит НАТО в Вильнюсе. Помимо участия в саммите у американского президента запланировано публичное выступление в Вильнюсском университете.