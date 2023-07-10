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Внутрішній документ уряду Німеччини розкрив опозицію щодо руху України до НАТО – Bild

Понеділок, 10 липня 2023, 15:38

Внутрішній документ німецького уряду підтверджує, що уряд канцлера Олафа Шольца блокує рішення на користь України щодо її шляху до НАТО. 

Про це пише видання Bild з посиланням на документ та на людей, знайомих з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Учасники переговорів з країн НАТО протягом кількох днів узгоджували підсумковий документ саміту Альянсу у Вільнюсі. За інформацією видання, у той час як багато держав на чолі з Францією, Британією та Польщею виступають за запрошення для України, щойно почне діяти режим припинення вогню з Росією, до останніх вихідних Німеччина та США не підтримали такий план.

Натомість Берлін і Вашингтон закликали дотримуватися "Плану дій щодо членства", вже сформульованого для України у 2008 році. Цей план передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО. 

Водночас, згідно з конфіденційним документом німецького уряду, США "заявили про свою згоду відмовитися від Плану дій щодо членства для України "за умови проведення подальших реформ".

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"Ми хотіли запропонувати Україні фінську модель, тобто вступ протягом декількох місяців, як тільки закінчаться бойові дії", – заявив неназваний дипломат виданню.

На противагу цьому, в документі німецького уряду йдеться про те, що уряд Шольца "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" до вступу України". Про "перегляд рішення Бухареста 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови".

Тому Німеччина не сприйме "ні згадки про запрошення", ні згадки про "законне місце України в НАТО" в підсумковому документі Альянсу.

Зрештою, Берлін "готовий розглядати компромісні формулювання" щодо майбутнього вступу України до НАТО, "хоча умови для цього ще не виконані".

"Тому не виключено, що німецький уряд погодиться і на відмову від Плану дій щодо членства – не погоджуючись, однак, на практиці на прискорений прийом України ("fast track") по завершенні війни", – пише видання.

Виданню також стало відомо, що у понеділок ввечері переговірники Німеччини та інших держав зберуться у Вільнюсі і спробують ще раз знайти компроміс щодо України до приїзду глав держав та урядів. 

"У найгіршому випадку глави урядів повинні будуть самі підключитися до переговорів у вівторок", – сказав один з дипломатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати для України вимогу виконувати План дій щодо членства на її шляху до НАТО.

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