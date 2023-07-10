Внутрішній документ німецького уряду підтверджує, що уряд канцлера Олафа Шольца блокує рішення на користь України щодо її шляху до НАТО.

Про це пише видання Bild з посиланням на документ та на людей, знайомих з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Учасники переговорів з країн НАТО протягом кількох днів узгоджували підсумковий документ саміту Альянсу у Вільнюсі. За інформацією видання, у той час як багато держав на чолі з Францією, Британією та Польщею виступають за запрошення для України, щойно почне діяти режим припинення вогню з Росією, до останніх вихідних Німеччина та США не підтримали такий план.

Натомість Берлін і Вашингтон закликали дотримуватися "Плану дій щодо членства", вже сформульованого для України у 2008 році. Цей план передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО.

Водночас, згідно з конфіденційним документом німецького уряду, США "заявили про свою згоду відмовитися від Плану дій щодо членства для України "за умови проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні фінську модель, тобто вступ протягом декількох місяців, як тільки закінчаться бойові дії", – заявив неназваний дипломат виданню.

На противагу цьому, в документі німецького уряду йдеться про те, що уряд Шольца "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" до вступу України". Про "перегляд рішення Бухареста 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови".

Тому Німеччина не сприйме "ні згадки про запрошення", ні згадки про "законне місце України в НАТО" в підсумковому документі Альянсу.

Зрештою, Берлін "готовий розглядати компромісні формулювання" щодо майбутнього вступу України до НАТО, "хоча умови для цього ще не виконані".

"Тому не виключено, що німецький уряд погодиться і на відмову від Плану дій щодо членства – не погоджуючись, однак, на практиці на прискорений прийом України ("fast track") по завершенні війни", – пише видання.

Виданню також стало відомо, що у понеділок ввечері переговірники Німеччини та інших держав зберуться у Вільнюсі і спробують ще раз знайти компроміс щодо України до приїзду глав держав та урядів.

"У найгіршому випадку глави урядів повинні будуть самі підключитися до переговорів у вівторок", – сказав один з дипломатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати для України вимогу виконувати План дій щодо членства на її шляху до НАТО.