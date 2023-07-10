"Досить обіцянок!": Президент Литви розповів про очікування щодо України на саміті НАТО

Саміт у Вільнюсі має стати місцем, де українці отримають більше ніж просто "сигнал" про членство України у НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції у Вільнюсі.

Литовський лідер підкреслив, що українська перемога є визначальною не лише для самої України.

"Ми всі розуміємо, що тільки перемога поверне безпеку та стабільність в Європу", – підкреслив він, висловивши впевненість, що саміт ухвалить необхідні рішення.

Згодом він також підтвердив відмову від етапу ПДЧ для України.

Науседа також заявив, що підхід, коли НАТО дає обіцянки Україні щодо членства, не є прийнятним. "Досить обіцянок. Настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо", – заявив президент.

Президент Литви також підтвердив, що рішення НАТО з цього приводу є визначальними для успіху ЗСУ на полі битви, як розповідала також віцепрем’єрка Стефанішина. "Перспективи важливі для держави, яка воює з російським монстром", – пояснив він.

Як повідомлялося раніше серед інших союзників, Туреччина також вірить у спрощений процес вступу України до НАТО.

Утім, за даними джерел, є дві країни, що виступають проти цього рішення. Остаточне рішення ще не ухвалене.