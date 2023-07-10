Внутренний документ правительства Германии раскрыл оппозицию по движению Украины в НАТО - Bild

Внутренний документ немецкого правительства подтверждает, что правительство канцлера Олафа Шольца блокирует решение в пользу Украины относительно ее пути в НАТО.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на документ и на людей, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.

Зато Берлин и Вашингтон призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году. Этот план предусматривает многочисленные шаги и условия, которые Киев должен был бы выполнить, прежде чем получить приглашение в НАТО.

В то же время, согласно конфиденциальному документу немецкого правительства, США "заявили о своем согласии отказаться от Плана действий по членству для Украины при условии проведения дальнейших реформ".

"Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.

В противовес этому, в документе немецкого правительства говорится о том, что правительство Шольца "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины". О "пересмотре решения Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".

Поэтому Германия не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.

В конце концов, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого еще не выполнены".

"Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный прием Украины ("fast track") по завершении войны", – пишет издание.

Изданию также стало известно, что в понедельник вечером переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются еще раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств.

"В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – сказал один из дипломатов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО.