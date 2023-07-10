У Берліні росіянина звинуватили у спробі підпалу будівлі, де жили пропагандисти РФ

Генеральна прокуратура Берліна висунула звинувачення громадянину Росії в замаху на вбивство і спробі підпалу минулого року будівлі, де жили російські пропагандисти з "РИА Новости".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

Більш ніж через рік після спроби підпалу будівлі генеральна прокуратура Берліна висунула звинувачення 55-річному громадянину Росії.

Чоловіка затримали 14 грудня 2022 року, до того часу він брав участь у акціях протесту проти російського президента Путіна та його режиму.

За даними прокуратури, 55-річний чоловік заперечує свою провину. Він стверджує, що став жертвою інтриги російських спецслужб. "Однак ретельне розслідування не надало жодних доказів цього", – йдеться у заяві відомства.

Чоловік нібито встановив запалювальний пристрій у підвалі житлового будинку, де жили співробітники російського інформаційного агентства "РИА Новости", наприкінці квітня 2022 року.

З незрозумілих причин запальний пристрій не загорівся. Його виявили лише через кілька днів та знешкодили.

За даними прокуратури, невдовзі після початку агресивної війни Росії проти України обвинувачений нібито розмістив у соціальних мережах повідомлення про житловий будинок, який згодом і постраждав. При цьому він заявив, що звідти "ведеться війна проти всіх нас".

Нагадаємо, раніше спецслужба Німеччини назвала російську пропаганду і хакерів серед найбільших загроз країні.

У травні цього року Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств Росії.