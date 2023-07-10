В Берлине россиянина обвинили в попытке поджога здания, где жили пропагандисты РФ

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение гражданину России в покушении на убийство и попытке поджога в прошлом году здания, где жили российские пропагандисты из "РИА Новости".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

Более чем через год после попытки поджога здания генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение 55-летнему гражданину России.

Мужчину задержали 14 декабря 2022 года, к тому времени он участвовал в акциях протеста против российского президента Путина и его режима.

По данным прокуратуры, 55-летний мужчина отрицает свою вину. Он утверждает, что стал жертвой интриги российских спецслужб. "Однако тщательное расследование не предоставило никаких доказательств этого", – говорится в заявлении ведомства.

Мужчина якобы установил зажигательное устройство в подвале жилого дома, где жили сотрудники российского информационного агентства "РИА Новости", в конце апреля 2022 года.

По непонятным причинам зажигательное устройство не загорелось, его обнаружили лишь через несколько дней и обезвредили.

По данным прокуратуры, вскоре после начала агрессивной войны России против Украины обвиняемый якобы разместил в социальных сетях сообщение о жилом доме, который впоследствии и пострадал. При этом он заявил, что оттуда "ведется война против всех нас".

Напомним, ранее спецслужба Германии назвала российскую пропаганду и хакеров среди самых больших угроз стране.

В мае этого года Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств России.