Країни Балтії хочуть повністю відкрити свій повітряний простір для НАТО

Латвія, Литва та Естонія під час саміту НАТО у Вільнюсі підпишуть декларацію, яка надасть повний доступ до повітряного простору країн для військової діяльності союзників по Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Зазначається, що 11 липня міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підпишуть спільну декларацію, в якій йдеться, що членам Альянсу надається необмежений доступ до повітряного простору країн Балтії для стримування, посиленого чергування і проведення широкомасштабних навчань.

НАТО погодився зміцнити свою повітряну позицію і ротаційну модель протиповітряної оборони шляхом розміщення наземних засобів ППО і авіації на ротаційній основі в цих країнах, тим самим підвищуючи готовність, оперативність і маневреність сил протиповітряної та протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.

Водночас країни Балтії висловлюють спільний намір і надалі розвивати свої рішення в галузі повітряного простору, за необхідності збільшуючи доступність повітряного простору для повітряних операцій НАТО, забезпечуючи найвищі стандарти безпеки польотів і зміцнюючи військово-цивільне співробітництво між Литвою, Латвією та Естонією.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "Європравди".