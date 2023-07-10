Страны Балтии хотят полностью открыть свое воздушное пространство для НАТО

Латвия, Литва и Эстония во время саммита НАТО в Вильнюсе подпишут декларацию, которая предоставит полный доступ к воздушному пространству стран для военной деятельности союзников по Альянсу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Отмечается, что 11 июля министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подпишут совместную декларацию, в которой говорится, что членам Альянса предоставляется неограниченный доступ к воздушному пространству стран Балтии для сдерживания, усиленного дежурства и проведения широкомасштабных учений.

НАТО согласился укрепить свою воздушную позицию и ротационную модель противовоздушной обороны путем размещения наземных средств ПВО и авиации на ротационной основе в этих странах, тем самым повышая готовность, оперативность и маневренность сил противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

В то же время страны Балтии выражают общее намерение и в дальнейшем развивать свои решения в области воздушного пространства, по мере необходимости увеличивая доступность воздушного пространства для воздушных операций НАТО, обеспечивая высокие стандарты безопасности полетов и укрепляя военно-гражданское сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".