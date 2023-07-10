Членство в ЕС поддерживают более 80% украинцев - опрос

Поддержка членства Украины в Европейском Союзе среди украинцев остается стабильно высокой.

Об этом свидетельствует последний опрос украинцев в Украине и за рубежом, проведенный социологической группой "Рейтинг", сообщает "Европейская правда".

В случае проведения референдума о членстве Украины в ЕС его бы сейчас поддержали 85% украинцев, живущих в Украине, и 83% тех, кто находится за рубежом.

Против вступления Украины в ЕС 4% украинцев в Украине и 8% – за рубежом.

Если сравнить с опросом группы "Рейтинг" в феврале, поддержка вступления в ЕС среди тех, кто находится в Украине, практически не изменилась, причем во всех макрорегионах она составляет более 80%.

Опрос в Украине охватил 2000 совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность измерения – не более 2,2%.

За рубежом опросили 2000 украинцев в возрасте от в 31 стране Европы, погрешность репрезентативности – не более 3,2%.

Напомним, что тот же опрос выявил: большинство украинцев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля гарантий вступления Украины в Альянс.