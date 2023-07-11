Аеропорт Кутаїсі зупиняв роботу через підтоплення після сильної зливи

Аеропорт грузинського Кутаїсі вночі 11 липня призупиняв роботу на багато годин через підтоплення, прибуваючі рейси скеровували у Тбілісі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Через сильну зливу затопило перший поверх пасажирського термінала, тому його закрили до ранку. "Вживаються усі заходи безпеки. Рейси, заплановані у міжнародному аеропорту Кутаїсі, спрямовуються у Тбілісі", – повідомили в Об’єднанні аеропортів Грузії.

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За словами свідків, в одному з залів обвалився фрагмент даху, кілька приміщень залишились без електропостачання.

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Через стихію довелося відкладати або скасовувати близько десятка рейсів. Серед них і перший рейс Red Wings з Москви до Кутаїсі, який активісти збиралися зустрічати з акцією протесту. Літак полетів пізніше, вранці 11 липня.

Очікується, що негода у Грузії триватиме аж до ранку 12 липня.

Як повідомлялося, Росія готується збільшити кількість авіарейсів з різних міст до Грузії до майже 300 на тиждень.

Georgian Airways запустила для росіян транзитні рейси з Москви до Ніцци через Тбілісі.

1 липня Україна внесла компанію та її керівника у санкційний список за польоти до Росії.