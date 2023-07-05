Georgian Airways допоможе росіянам дістатись до Ніцци

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, що перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси з Москви до Ніцци через Тбілісі.

Про це пише "Грузия Online" з посиланням на повідомлення перевізника, пише "Європейська правда".

Транзитний рейс до Лазурового узбережжя з однією пересадкою почне курсувати з 5 липня. Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень – у середу і суботу.

Вартість квитків на цей рейс стартує від 535 доларів (на рейси по середах) і від 633 доларів ( рейси по суботах).

Загалом шлях із російської столиці до Ніцци займатиме 8 з половиною годин.

Напередодні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою і Тбілісі.

Georgian Airways, яка відновила польоти в Росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.

Рішення викликало протест у грузинській владі, яка назвала такий крок недружнім.