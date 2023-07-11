Аэропорт Кутаиси останавливал работу из-за подтопления после сильного ливня

Аэропорт грузинского Кутаиси ночью 11 июля приостанавливал работу на много часов из-за подтопления, прибывающие рейсы направляли в Тбилиси.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Из-за сильного ливня затопило первый этаж пассажирского терминала, поэтому его закрыли до утра. "Принимаются все меры безопасности. Рейсы, запланированные в международном аэропорту Кутаиси, направляются в Тбилиси", – сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

Снимок с экрана

По словам свидетелей, в одном из залов обвалился фрагмент крыши, несколько помещений остались без электроснабжения.

Снимок с экрана

Из-за стихии пришлось откладывать или отменять около десятка рейсов. Среди них и первый рейс Red Wings из Москвы в Кутаиси, который активисты собирались встречать с акцией протеста. Самолет улетел позже, утром 11 июля.

Ожидается, что непогода в Грузии продлится вплоть до утра 12 июля.

Как сообщалось, Россия готовится увеличить количество авиарейсов из разных городов в Грузию почти до 300 в неделю.

Georgian Airways запустила для россиян транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси.

1 июля Украина внесла компанию и ее руководителя в санкционный список за полеты в Россию.