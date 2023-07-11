Прем’єр Норвегії прокоментував можливе запрошення України в НАТО

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає, що саміт НАТО має підкреслити майбутню перспективу приєднання України до Альянсу.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сигнал нинішнього саміту має доповнювати повідомлення саміту 2008 року, що Україна має перспективи стати членом Альянсу", – сказав Стьоре.

Однак, заявив він, поки триває війна, країни НАТО повинні підтримувати Україну в зусиллях із захисту свого суверенітету.

"Гадаю, будь-яке запрошення має бути сформульоване таким чином, що коли буде слушний час і згода союзників, можна буде дозволити приєднання України" – заявив Стьоре.

"З 2008 року багато що змінилося і ми маємо це враховувати. Ми підтримуємо Україну, ми посилимо нашу співпрацю, і гадаю, перспектива майбутнього членства України в НАТО буде підкреслена" – наголосив він.

Як повідомлялося, Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.

Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".