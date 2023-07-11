Премьер Норвегии прокомментировал возможное приглашение Украины в НАТО
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что саммит НАТО должен подчеркнуть будущую перспективу присоединения Украины к Альянсу.
Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Сигнал нынешнего саммита должен дополнять сообщение саммита 2008 года, что Украина имеет перспективы стать членом Альянса", – сказал Стёре.
Однако, заявил он, пока идет война, страны НАТО должны поддерживать Украину в усилиях по защите своего суверенитета.
"Думаю, любое приглашение должно быть сформулировано таким образом, что когда будет подходящее время и согласие союзников, можно будет позволить присоединение Украины", – заявил Стёре.
"С 2008 года многое изменилось, и мы должны это учитывать. Мы поддерживаем Украину, мы усилим наше сотрудничество, и думаю, перспектива будущего членства Украины в НАТО будет подчеркнута", – подчеркнул он.
Как сообщалось, Йенс Столтенберг уверен в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита, которое будет принято через несколько часов.
Как рассказывала "Европейская правда", саммит в Вильнюсе проходит при беспрецедентной уличной поддержке Украины – как от власти, так и от рядовых граждан.
Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".