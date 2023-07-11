Прем’єрка Естонії про членство України в НАТО: з росіянами нині воюють українці, а не німці

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підтримала членство України в НАТО, нагадавши, що сумніви у необхідності розширення Альянсу були і під час приєднання східноєвропейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила перед початком саміту НАТО у Вільнюсі.

Вона згадала про розбіжності, які існують між державами НАТО щодо приєднання України і нагадала, що сумніви були і під час приєднання країн Балтії.

За словами Каллас, в нещодавно прочитаній нею книзі про історію НАТО розповідається про те, що Німеччина була проти приєднання країн Вишеградської групи до Альянсу, але спрацював аргумент, що краще хай поляки, а не німці воюють з росіянами.

"То ж нині ми маємо те, що українці воюють, а не німці, не естонці, не американці", – сказала прем’єрка Естонії.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України.

Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері, яку вважають застарілою та провальною. "Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту", – заявив він, нагадавши, зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".