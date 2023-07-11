Премьер Эстонии о членстве Украины в НАТО: с россиянами сейчас воюют украинцы, а не немцы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала членство Украины в НАТО, напомнив, что сомнения в необходимости расширения Альянса были и во время присоединения восточноевропейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

Она вспомнила о разногласиях, которые существуют между государствами НАТО по присоединению Украины и напомнила, что сомнения были и во время присоединения стран Балтии.

По словам Каллас, в недавно прочитанной ею книге об истории НАТО рассказывается о том, что Германия была против присоединения стран Вышеградской группы к Альянсу, но сработал аргумент, что "лучше пусть поляки, а не немцы воюют с россиянами".

"Так что сейчас мы имеем то, что украинцы воюют, а не немцы, не эстонцы, не американцы", – сказала премьер Эстонии.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".