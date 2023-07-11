Для міцного миру в Європі Україна має стати членом НАТО – прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що є два шляхи для досягнення міцного миру в Європі, одним з яких є членство України в НАТО.

Про це він сказав під час дискусії на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

"Існує два шляхи для досягнення міцного миру в Європі. Перший вимагає змін у Росії, але цього не відбувається. Другий – вступ України до НАТО", – заявив Каріньш.

За словами прем'єра Латвії, те, що Збройні сили України зараз бореться із російською агресією стане величезною цінністю для НАТО.

"Сьогодні ми навчаємо українців, і я переконаний, що завтра вони навчатимуть нас, тому що яка армія зараз має досвід боротьби з росіянами? Це українці. Вони фантастично адаптуються до всіх систем озброєння", – зазначив Каріньш.

Раніше стало відомо, що країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України для вступу в Альянс.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".