Для прочного мира в Европе Украина должна стать членом НАТО – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что есть два пути для достижения крепкого мира в Европе, одним из которых является членство Украины в НАТО.

Об этом он сказал в ходе дискуссии на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

"Существует два пути для достижения крепкого мира в Европе. Первый требует перемен в России, но этого не происходит. Второе – вступление Украины в НАТО", – заявил Кариньш.

По словам премьера Латвии, то, что Вооруженные силы Украины сейчас борются с российской агрессией, станет огромной ценностью для НАТО.

"Сегодня мы учим украинцев, и я убежден, что завтра они будут учить нас, потому что какая армия сейчас имеет опыт борьбы с россиянами? Это украинцы. Они фантастически адаптируются ко всем системам вооружения", – отметил Кариньш.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины для вступления в Альянс.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".