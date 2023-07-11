Президент Чехії: Результати на полі бою до кінця року стануть основою для переговорів з РФ

Президент Чехії Петр Павел вважає, що будь-які досягнення на полі бою до кінця цього року стануть основою для майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Про це Павел заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На думку Павела, "вікно можливостей" для військового просування України зачиниться до кінця року.

"Ми повинні дивитися реалістично: вікно можливостей більш-менш закриється до кінця цього року. Не лише через зимові умови, але також через прийдешні вибори в Україні, Росії, США", – сказав чеський президент.

Він додав, що союзники, на його думку, з часом знизять свій рівень військової підтримки України.

"Ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї. Усі ці умови, ймовірно, приведуть до висновків: що б не було досягнуто до кінця цього року, це буде основою для переговорів", – сказав Павел.

Нагадаємо, у березні в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita Павел заявив, що в України буде лише одна спроба розпочати великий контрнаступ.

Згодом Павел, коментуючи свої слова, сказав, що Україна цьогоріч матиме одну спробу для контрнаступу, оскільки такі операції потребують багато часу і ресурсів.