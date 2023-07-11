Президент Чехии: Результаты на поле боя до конца года станут основой для переговоров с РФ

Президент Чехии Петр Павел считает, что любые достижения на поле боя до конца этого года станут основой для будущих переговоров между Украиной и Россией.

Об этом Павел заявил в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По мнению Павела, "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года.

"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более или менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США", – сказал чешский президент.

Он добавил, что союзники, по его мнению, со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.

"Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров", – сказал Павел.

Напомним, в марте в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление.

Впоследствии Павел пояснил: он имел в виду, что Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов.