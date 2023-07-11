Іспанія надішле війська у Словаччину, посилить присутність в Румунії

Глава уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про розгортання іспанських військ в Словаччині у складі контингенту розміром у бригаду, яку Альянс створить у країні.

Про це Санчес сказав у вівторок після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.

Крім того, Санчес також згадав про посилення іспанського контингенту в Румунії, де зараз розміщено радар повітряного спостереження з 40 військовими.

"Іспанія, як відданий член, збирається оголосити про розгортання іспанських сил у Словаччині для посилення східного флангу, і ми збираємося посилити присутність у Румунії більшою кількістю військ", – сказав Санчес.

Наразі батальйон НАТО у Словаччині, до складу якого ввійдуть іспанські війська, очолює Чехія. До нього входять війська Німеччини, Словенії та Сполучених Штатів.

Іспанія прагнула очолити один із нових багатонаціональних контингентів НАТО, який перейде від розміру батальйону (близько 1300 військовослужбовців) до бригади (близько 3000).

Ці нові бригади є наслідком нового плану оборони, розробленого країнами-союзниками, щоб протистояти російській загрозі.

Держави НАТО в понеділок, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".