Испания направит войска в Словакию, усилит присутствие в Румынии

Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о развертывании испанских войск в Словакии в составе контингента размером в бригаду, которую Альянс создаст в стране.

Об этом Санчес сказал во вторник по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

Кроме того, Санчес также упомянул об усилении испанского контингента в Румынии, где сейчас размещен радар воздушного наблюдения с 40 военными.

"Испания как преданный член НАТО собирается объявить о развертывании испанских сил в Словакии для усиления восточного фланга, и мы собираемся усилить присутствие в Румынии большим количеством войск", – сказал Санчес.

Сейчас батальон НАТО в Словакии, в состав которого войдут испанские войска, возглавляет Чехия. В него входят войска Германии, Словении и Соединенных Штатов.

Испания стремилась возглавить один из новых многонациональных контингентов НАТО, который перейдет от размера батальона (около 1300 военнослужащих) до бригады (около 3000).

Эти новые бригады являются следствием нового плана обороны, разработанного странами-союзниками, чтобы противостоять российской угрозе.

Государства НАТО в понедельник, преодолев турецкое вето, достигли согласия по региональным планам, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".