У НАТО визнали прогрес Києва у боротьбі з корупцією

У НАТО заявили про "хороший прогрес" України у сфері боротьби з корупцією.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив неназваний високопосадовець Альянсу під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Якщо говорити про боротьбу з корупцією, то, на мою думку, прогрес, якого досяг Київ у цьому вимірі, є доволі хороший", – сказав посадовець.

"Якщо говорити про потенційне членство у НАТО чи членство у ЄС, то боротьба з корупцією, збереження демократії, інституційна стійкість є ключовими", – наголосив він.

Він також назвав головним завданням керівника агенції оборонних закупівель боротьбу з корупцією у цій сфері.

У червні Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році