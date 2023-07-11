В НАТО признали прогресс Киева в борьбе с коррупцией

В НАТО заявили о "хорошем прогрессе" Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил неназванный высокопоставленный представитель Альянса во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Если говорить о борьбе с коррупцией, то, по моему мнению, прогресс, которого достиг Киев в этом измерении, довольно хороший", – сказал чиновник.

"Если говорить о потенциальном членстве в НАТО или членстве в ЕС, то борьба с коррупцией, сохранение демократии, институциональная устойчивость являются ключевыми", – подчеркнул он.

Он также назвал главной задачей руководителя агентства оборонных закупок борьбу с коррупцией в этой сфере.

В июне Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.