Російська Red Wings відновила авіасполучення між Сочі і Тбілісі

Між Сочі та Тбілісі 11 липня відновили авіасполучення, перерване з 2019 року.

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

З міжнародного аеропорту Сочі до Грузії вилетів перший літак. Перельоти запустила авіакомпанія Red Wings.

Раніше у вівторок Red Wings виконала перший рейс з Москви у Кутаїсі, де напередодні затопило аеропорт.

Авіакомпанія отримала дозвіл на виконання польотів до Грузії ще у травні, проте початок рейсів кілька разів відкладався.

Як повідомлялося, Росія готується збільшити кількість авіарейсів з різних міст до Грузії до майже 300 на тиждень.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за чотири роки прямий рейс до РФ.

Партія влади та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією.