Російська Red Wings відновила авіасполучення між Сочі і Тбілісі
Між Сочі та Тбілісі 11 липня відновили авіасполучення, перерване з 2019 року.
Про це повідомило російське державне агентство ТАСС, пише "Європейська правда".
З міжнародного аеропорту Сочі до Грузії вилетів перший літак. Перельоти запустила авіакомпанія Red Wings.
Раніше у вівторок Red Wings виконала перший рейс з Москви у Кутаїсі, де напередодні затопило аеропорт.
Авіакомпанія отримала дозвіл на виконання польотів до Грузії ще у травні, проте початок рейсів кілька разів відкладався.
Як повідомлялося, Росія готується збільшити кількість авіарейсів з різних міст до Грузії до майже 300 на тиждень.
Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за чотири роки прямий рейс до РФ.
Партія влади та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією.