Российская Red Wings возобновила авиасообщение между Сочи и Тбилиси

Между Сочи и Тбилиси 11 июля возобновили авиасообщение, прерванное с 2019 года.

Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Из международного аэропорта Сочи в Грузию вылетел первый самолет. Перелеты запустила авиакомпания Red Wings.

Ранее во вторник Red Wings выполнила первый рейс из Москвы в Кутаиси, где накануне затопило аэропорт.

Авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Грузию еще в мае, однако начало рейсов несколько раз откладывалось.

Как сообщалось, Россия готовится увеличить количество авиарейсов из разных городов в Грузию до почти 300 в неделю.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за четыре года прямой рейс в РФ.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией.