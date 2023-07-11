Уряд звільнив заступника голови МЗС

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок ухвалив рішення звільнити з посади заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише "Європейська правда".

"Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника міністра закордонних справ України", – зазначив Мельничук.

Причина звільнення не наводиться, але в червні президент Володимир Зеленський призначив Мельника послом України в Бразилії.

До призначення на посаду в МЗС Андрій Мельник тривалий час працював послом України в Німеччині.

Там він запам’ятався різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України – як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. – Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Крім того, вже під час роботи в Києві Мельник активно критикував свого наступника в Берліні Олексія Макеєва.