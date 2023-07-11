Кабмин уволил заместителя главы МИД

Кабинет министров на заседании во вторник принял решение уволить с должности заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет "Европейская правда".

"Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", – отметил Мельничук.

Причина увольнения не приводится, но в июне президент Владимир Зеленский назначил Мельника послом Украины в Бразилии.

До назначения на должность в МИД Андрей Мельник длительное время работал послом Украины в Германии.

Там он запомнился резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины – как, например, сказал, что канцлер Олаф Шольц "притворяется обиженной ливерной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. – Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова.

Кроме того, уже во время работы в Киеве Мельник активно критиковал своего преемника в Берлине Алексея Макеева.