Антикорупційний орган Угорщини закликав розслідувати діяльність топпосадовців часів Орбана

Управління з питань доброчесності Угорщини вважає, що діяльність посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана слід розслідувати через "зникнення мільярдів євро" коштів Європейського Союзу.

Про це у коментарі Politico сказав президент Управління Ференц Пал Біро, пише "Європейська правда".

Біро заявив, що "політики, ймовірно, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності" через їхню участь у можливій схемі "систематичного обману" європейських платників податків під час 16-річного правління Орбана.

"Моя команда виявила низку кримінальних справ, де, на мою особисту думку, ми як країна повинні бути в змозі повернути ці кошти та репатріювати їх, оскільки більшість із них вже покинули країну", – сказав він.

Втім, Біро не висував конкретних звинувачень проти Орбана чи інших членів його близького оточення.

За даними наглядового органу, три компанії отримали більшість державних контрактів на постачання товарів та послуг, причому сума, що стягується за ці контракти, була штучно завищена.

Біро сказав, що уряд витратив близько 10 мільярдів євро на ці три фірми за останні чотири роки. Він не назвав імен причетних компаній.

"Завищення цін, яке ми вважаємо схильним до корупційного ризику… становитиме 3,5 мільярда євро", – сказав він.

Біро наголосив, що тендери на державні закупівлі були "зманіпульовані", а ціни на основні товари стягувалися в кілька разів вище ринкової ціни.

Також він розповів, що за попереднього уряду зазнав "політично мотивованих нападів", а також був мішенню для спроб хабарництва, намагаючись розслідувати схему державних закупівель.

Коментуючи ці заяви, речник Європейської комісії наголосив, що існує "нульова толерантність до шахрайства проти бюджету ЄС".

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Після цього Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".

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