Нове опитування у Великій Британії свідчить, що думка населення щодо виходу країни з Європейського Союзу суттєво змінилася: понад половина британців сьогодні підтримала б повернення до ЄС.

Про це свідчить опитування Ipsos, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Опитування, яке було проведене серед 1137 дорослих британців у період з 14 по 20 травня, свідчить, що 52% британців вважають, що Велика Британія повинна знову приєднатися до ЄС.

Як зазначається, це протилежність настроям у червні 2016 року, коли аналогічна частка виборців підтримала Brexit.

Майже половина британців підтримує повторне проведення цього референдуму: думки рівномірно розділилися щодо того, чи слід це робити до, чи після наступних загальних виборів.

На запитання, як би вони проголосували в гіпотетичному повторному голосуванні, лише 33% відповіли, що Велика Британія має залишитися поза межами ЄС. Майже кожен десятий не визначився.

Втім, попри зростаючу підтримку повернення до ЄС, думки залишаються розділеними за віковими та партійними ознаками. Молодші виборці переважно виступають за скасування Brexit, тоді як половина тих, кому 55 років і більше, проти повернення до ЄС.

Потенційні прихильники "повернення" зосереджені серед прихильників Лейбористської партії, Ліберальних демократів та "Зелених". Натомість сім із десяти прихильників партії Reform UK Найджела Фаража проголосували б проти повернення до ЄС.

Директор з питань політики в Ipsos Кіран Педлі стверджує, що такі цифри свідчать про "чітку зміну настроїв населення".

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Також за даними ЗМІ, європейці здивовані раптовою появою заяв з боку Великої Британії щодо повернення до ЄС, і більшість столиць начебто не зацікавлені у продовженні переговорів.

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