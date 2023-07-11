Генсек НАТО відмовився називати умови, за яких Україну запросять до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не зміг назвати умови, за яких Альянс буде готовим запросити Україну до членства.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі у відповідь на запитання кореспондента "Європейської правди".

Раніше генсек повідомив, що саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Столтенберг не став відповідати на запитання, яким чином визначатимуться умови, після яких Україну буде запрошено до членства. Натомість він сказав, що нинішнє рішення Вільнюського саміту є кроком вперед від рішення саміту у Бухаресті, на якому Україні відмовили у наданні ПДЧ.

"Те, що ми сказали в комюніке – це те, що Україна вийшла за межі вимоги Плану дій щодо членства. Лише тому, що Україна наблизилась значно більше до НАТО. Союзники, які брали участь у саміті в Бухаресті в 2008 році, дуже добре пам’ятають дискусії там. І, звичайно, дискусії зараз є кардинально іншими з багатьох причин. Не в останню чергу тому, що Україна перебуває під повномасштабним нападом Росії, але також тому, що Україна стала значно ближчою до цього Альянсу", – сказав Столтенберг.

У цьому контексті він нагадав про програми тренувань НАТО для України після 2014 року та постачання обладнання після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року з подальшими тренуваннями.

"Україна демонструвала можливості, навички та ставала все більш інтегрованою з НАТО", – констатував генсек.

Водночас у межах саміту 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.