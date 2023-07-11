Генсек НАТО отказался называть условия, при которых Украину пригласят в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог назвать условия, при которых Альянс будет готов пригласить Украину к членству.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе в ответ на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Ранее генсек сообщил, что саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Столтенберг не стал отвечать на вопрос, каким образом будут определяться условия, после которых Украина будет приглашена к членству. Он сказал, что нынешнее решение Вильнюсского саммита является шагом вперед от решения саммита в Бухаресте, на котором Украине отказали в предоставлении ПДЧ.

"То, что мы сказали в коммюнике – это то, что Украина вышла за пределы требования Плана действий по членству. Только потому, что Украина приблизилась значительно больше к НАТО. Союзники, которые принимали участие в саммите в Бухаресте в 2008 году, очень хорошо помнят дискуссии там. И, конечно, дискуссии сейчас кардинально другие по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что Украина находится под полномасштабным нападением России, но также потому, что Украина стала значительно ближе к этому Альянсу", – сказал Столтенберг.

В этом контексте он напомнил о программах тренировок НАТО для Украины после 2014 года и поставки оборудования после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года с последующими тренировками.

"Украина демонстрировала возможности, навыки и становилась все более интегрированной с НАТО", – констатировал генсек.

В то же время в рамках саммита 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.