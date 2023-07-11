Зеленський бере участь у концерті у Вільнюсі на підтримку членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський, який прибув у вівторок у Литву для участі в саміті НАТО, бере участь у концерті на підтримку членства Києва в Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Концерт на Лукішкській площі Вільнюса є заключною частиною заходу "Піднімаю прапор за Україну в НАТО". Під час заходу піднімуть український прапор, який принесли з поля бою з міста Бахмут литовські та українські спортсмени.

На площі виступлять відомі литовські виконавці. Відкрив концерт вступною промовою президент Литви Гітанас Науседа, також очікується виступ Володимира Зеленського.

Як повідомлялось, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Президент України Володимир Зеленський раніше жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".