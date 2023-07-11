Зеленский участвует в концерте в Вильнюсе в поддержку членства Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский, который прибыл во вторник в Литву для участия в саммите НАТО, участвует в концерте в поддержку членства Киева в Альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Концерт на Лукишкской площади Вильнюса является заключительной частью мероприятия "Поднимаю флаг за Украину в НАТО". Во время мероприятия поднимут украинский флаг, который принесли с поля боя из города Бахмут литовские и украинские спортсмены.

На площади выступят известные литовские исполнители. Открыл концерт вступительной речью президент Литвы Гитанас Науседа, также ожидается выступление Владимира Зеленского.

Как сообщалось, саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".