НАТО закликав Білорусь і Іран припинити підтримку РФ у війні проти України
Лідери НАТО закликали всі країни припинити надавати РФ будь-яку підтримку у війні проти України.
Про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги російській агресії та засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", – заявили лідери.
За їх словами, підтримка Білорусі відіграє важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну.
"Зокрема, Білорусь, а також Іран повинні припинити свою співпрацю з Росією і повернутися до дотримання міжнародного права", – йдеться у комюніке.
Лідери НАТО вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити свою незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України, а також повністю і беззастережно вивести всі свої війська і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.
Лідери НАТО на саміті також засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.