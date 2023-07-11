НАТО закликав Білорусь і Іран припинити підтримку РФ у війні проти України

Лідери НАТО закликали всі країни припинити надавати РФ будь-яку підтримку у війні проти України.

Про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги російській агресії та засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", – заявили лідери.

За їх словами, підтримка Білорусі відіграє важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну.

"Зокрема, Білорусь, а також Іран повинні припинити свою співпрацю з Росією і повернутися до дотримання міжнародного права", – йдеться у комюніке.

Лідери НАТО вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити свою незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України, а також повністю і беззастережно вивести всі свої війська і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

Лідери НАТО на саміті також засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.