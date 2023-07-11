В Сербии уволили единственного министра, который поддерживал санкции против России

Народная скупщина Сербии – сербский парламент – во вторник проголосовала за отстранение министра экономики Раде Башты, который ранее в этом году неожиданно предложил присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Увольнение главы сербского Минэкономики инициировали Социалистическая партия вместе с "Единой Сербией", которые в парламенте входят в единый провластный блок. Решение поддержали 149 парламентариев.

Башта занимал должность министра экономики Сербии с октября 2022 года. Он еще ранее заявил, что его увольнение связано с поддержкой санкций против России, и анонсировал создание "Европейского движения" и участие во всех следующих выборах.

Напомним, в марте Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

Глава МИД Ивица Дачич после этого заявил, что позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России из-за ее войны против Украины пока не изменилась.

Сербский президент Александар Вучич ранее заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-то не введет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.