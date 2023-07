Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок заявив, що в межах так званої коаліції винищувачів польська сторона надасть інфраструктуру для підготовки українських льотчників на F-16.

Про це пише "Європейська правда".

Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на винищувачах F-16, Блащак висловив подяку Данії та Нідерландам за "запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи".

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", – додав він.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy🇺🇦przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit